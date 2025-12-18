الخميس 2025-12-18 07:53 م

الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء
الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء
الخميس، 18-12-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري- توصل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تسمح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء إلى "دول ثالثة آمنة".اضافة اعلان


وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، سيسمح الاتفاق للدول الأعضاء بإرسال طالبي اللجوء إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي تُعتبر دولة آمنة، حتى لو لم تكن لمقدم الطلب صلة سابقة بها، وذلك في الحالات التي يوجد فيها، على سبيل المثال، اتفاق أو ترتيب قائم بين تلك الدولة الثالثة والدولة العضو في الاتحاد.

ويحتاج الاتفاق إلى اعتماده رسميًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال "المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة

الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

أخبار محلية الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

ل

عربي ودولي زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام

الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

ب

عربي ودولي مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا

ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

ل

عربي ودولي مصر ترد على تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية

الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة



 






الأكثر مشاهدة