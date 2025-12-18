الخميس 2025-12-18 03:00 م

قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم منذ 6 سنوات بمناسبة اليوم الوطني

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
الوكيل الإخباري-   نظمت قطر اليوم الخميس أول عرض عسكري كبير منذ ست سنوات احتفالا باليوم الوطني، حيث شهد كورنيش الدوحة تحليقا للطائرات المقاتلة وسير موكب مشاة بمشاركة مختلف أنواع القوات المسلحة.

وبحسب مراسلة وكالة "نوفوستي" فإن هذا العرض، الذي يُحيى سنويا في 18 ديسمبر، يعد بعد ظهوره بهذه الضخامة "رسالة واضحة على جاهزية الجيش القطري"، خصوصا في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة الدوحة مؤخرا. وذكر المنظمون أن أكثر من 4000 عسكري وفرد من الأجهزة الأمنية شاركوا في العرض.

 

وافتُتِح الحدث بعرض جوي مكوّن من طائرات مقاتلة، أعقبه موكبٌ مهيب ضمّ وحدات من حرس الإمارة، والقوات الخاصة، وفرق الوقاية من الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر من جهاز الأمن الوطني، من بينها وحدات مكافحة الإرهاب وفرق مكافحة الشغب.

كما عُرضت أنظمة عسكرية متطورة، أبرزها منظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، التي يرى القطريون أنها لعبت دورا حاسما في صد الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في "العديد" في يونيو الماضي، إلى جانب طائرات مسيّرة حديثة.

ولإضفاء بصمة تراثية على المناسبة، مَر موكب الفرسان على خيول عربية وأُدخلت وحدات عسكرية راكبة على الجِمال. كما شاركت فرق موسيقى عسكرية من خمس دول، من بينها كازاخستان، في إطار "مهرجان الفرق العسكرية العالمية" الذي يقام ضمن الاحتفالات.

 
 


