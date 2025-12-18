قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم منذ 6 سنوات بمناسبة اليوم الوطني

كما عُرضت أنظمة عسكرية متطورة، أبرزها منظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، التي يرى القطريون أنها لعبت دورا حاسما في صد الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في "العديد" في يونيو الماضي، إلى جانب طائرات مسيّرة حديثة.
ولإضفاء بصمة تراثية على المناسبة، مَر موكب الفرسان على خيول عربية وأُدخلت وحدات عسكرية راكبة على الجِمال. كما شاركت فرق موسيقى عسكرية من خمس دول، من بينها كازاخستان، في إطار "مهرجان الفرق العسكرية العالمية" الذي يقام ضمن الاحتفالات.
