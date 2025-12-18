قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم منذ 6 سنوات بمناسبة اليوم الوطني

الوكيل الإخباري- نظمت قطر اليوم الخميس أول عرض عسكري كبير منذ ست سنوات احتفالا باليوم الوطني، حيث شهد كورنيش الدوحة تحليقا للطائرات المقاتلة وسير موكب مشاة بمشاركة مختلف أنواع القوات المسلحة.

وبحسب مراسلة وكالة "نوفوستي" فإن هذا العرض، الذي يُحيى سنويا في 18 ديسمبر، يعد بعد ظهوره بهذه الضخامة "رسالة واضحة على جاهزية الجيش القطري"، خصوصا في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة الدوحة مؤخرا. وذكر المنظمون أن أكثر من 4000 عسكري وفرد من الأجهزة الأمنية شاركوا في العرض.