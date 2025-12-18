غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

وأضاف أن الغارات شملت مناطق جرود الهرمل، ومرتفعات زغرين والقصير وعلمان في البقاع اللبناني، فيما طالت الغارات إقليم التفاح والريحان والقطراني والجرمق والمحمودية وجرود طاريا.
