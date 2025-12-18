الخميس 2025-12-18 12:15 م

غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

علم لبنان
لبنان
الخميس، 18-12-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-    أفاد مصدر أمني لبناني أن الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق في البقاع والجنوب.

اضافة اعلان


وأضاف أن الغارات شملت مناطق جرود الهرمل، ومرتفعات زغرين والقصير وعلمان في البقاع اللبناني، فيما طالت الغارات إقليم التفاح والريحان والقطراني والجرمق والمحمودية وجرود طاريا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

أخبار محلية “الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

اى

منوعات ساحل هرمز الإيراني يتحول إلى لون الدماء - فيديو

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

أخبار محلية ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

22

منوعات مصرع سائح أسترالي بحادث غريب داخل مطعم في بوكيت

دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان

أخبار محلية المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة