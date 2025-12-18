العثور على طائرة هندية مفقودة منذ 13 عاما

الوكيل الإخباري- تم العثور على طائرة تابعة لطيران الهند مفقودة منذ 13 عاما في مطار كلكتا، كانت واقفة دون حراك منذ عام 2012 واعتبرت مفقودة.

وكانت الطائرة مسجلة في الأصل لشركة إنديان إيرلاينز، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند في عام 2007، ثم تم تأجير طائرة البوينغ 737-200 لخدمة البريد الهندي وتحويلها إلى طائرة شحن.