الخميس 2025-12-18 12:14 م

العثور على طائرة هندية مفقودة منذ 13 عاما

الخميس، 18-12-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   تم العثور على طائرة تابعة لطيران الهند مفقودة منذ 13 عاما في مطار كلكتا، كانت واقفة دون حراك منذ عام 2012 واعتبرت مفقودة.

 وكانت الطائرة مسجلة في الأصل لشركة إنديان إيرلاينز، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند في عام 2007، ثم تم تأجير طائرة البوينغ 737-200 لخدمة البريد الهندي وتحويلها إلى طائرة شحن.

 

وفي مرحلة ما، اختفت الطائرة بشكل غامض من جميع المستندات الرسمية، ولم يتذكرها أحد حتى طلبت إدارة المطار من طيران الهند إزالتها. وسيتعين على شركة الطيران دفع غرامة قدرها 85 ألف جنيه إسترليني عن فترة الانتظار الطويلة.

وأوضح المدير العام لطيران الهند، كامبل ويلسون، أنه تم إيقاف تشغيل الطائرة منذ عدة سنوات، وتم استبعاد معلومات عنها لسبب ما من العديد من وثائق الشركة.

 
 


