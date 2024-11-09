ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته - فيديو

In an upgrade to security at Mar-a-Lago, President-elect Donald Trump has reportedly added robotic dogs to his team of protectors. Built by Boston Dynamics, these advanced robodogs are… pic.twitter.com/H6Cbq2ytSv
وأوضح جوجليلمي في بيان مشترك مع شركة "نيكستار": "حماية الرئيس المنتخب تشكل أولوية قصوى. وفي حين لا يمكننا الخوض في قدراتها المحددة، فإن الكلاب الآلية مجهزة بتكنولوجيا المراقبة ومجموعة من أجهزة الاستشعار المتقدمة التي تدعم عمليات الحماية لدينا".
كما سلطت الخدمة السرية الضوء على قدرات الروبوتات في مقطع فيديو تمت مشاركته من قمة الناتو في يوليو 2024 في واشنطن العاصمة. وأوضح مسؤول في الخدمة السرية أن الوحدات هي جزء من برنامج "ASTRO"، والذي يرمز إلى "الأنظمة المستقلة والتشغيل الآلي التقني".
وقال المسؤول إن "الكلاب" يمكن تجهيزها بالتكنولوجيا اللازمة لاكتشاف القنابل والتهديدات الكيميائية، كما أنها مزودة بكاميرات ذات تكنولوجيا حرارية وقدرات تكبير عالية الدقة.
وفي الوقت نفسه، كانت الكلاب الآلية مجرد جزء من التدابير الأمنية التي تم اتباعها في مار إيه لاغو منذ يوم الانتخابات، كما تم تصوير قارب لخفر السواحل مزود ببنادق في بحيرة وورث لاجون خارج مقر إقامة ترامب مباشرة.
ويأتي التركيز على الأمن في مار إيه لاغو في ظل فوز ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024، حيث كان خلال تلك الفترة الماضية هدفا لمحاولتي اغتيال.
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