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ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته - فيديو

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 09-11-2024 08:54 ص

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة الخدمة السرية الأمريكية استخدام الكلاب الآلية لتأمين منزل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مار إيه لاغون.

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ولم يذكر أنتوني جوجليلمي، كبير مسؤولي الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، منذ متى تم استخدام الروبوتات في مار إيه لاغو، لكنه قال إنهم يتمتعون بالتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الأمنية للخدمة.

 



وأوضح جوجليلمي في بيان مشترك مع شركة "نيكستار": "حماية الرئيس المنتخب تشكل أولوية قصوى. وفي حين لا يمكننا الخوض في قدراتها المحددة، فإن الكلاب الآلية مجهزة بتكنولوجيا المراقبة ومجموعة من أجهزة الاستشعار المتقدمة التي تدعم عمليات الحماية لدينا".
كما سلطت الخدمة السرية الضوء على قدرات الروبوتات في مقطع فيديو تمت مشاركته من قمة الناتو في يوليو 2024 في واشنطن العاصمة. وأوضح مسؤول في الخدمة السرية أن الوحدات هي جزء من برنامج "ASTRO"، والذي يرمز إلى "الأنظمة المستقلة والتشغيل الآلي التقني".

وقال المسؤول إن "الكلاب" يمكن تجهيزها بالتكنولوجيا اللازمة لاكتشاف القنابل والتهديدات الكيميائية، كما أنها مزودة بكاميرات ذات تكنولوجيا حرارية وقدرات تكبير عالية الدقة.


وفي الوقت نفسه، كانت الكلاب الآلية مجرد جزء من التدابير الأمنية التي تم اتباعها في مار إيه لاغو منذ يوم الانتخابات، كما تم تصوير قارب لخفر السواحل مزود ببنادق في بحيرة وورث لاجون خارج مقر إقامة ترامب مباشرة.

ويأتي التركيز على الأمن في مار إيه لاغو في ظل فوز ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024، حيث كان خلال تلك الفترة الماضية هدفا لمحاولتي اغتيال.

 

كما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس الجمعة إن ترامب كان هدفا لمؤامرة قتل إيرانية. وقد تم توجيه الاتهام إلى 3 أشخاص فيما يتعلق بالمخطط المزعوم.

 

RT

 
gnews

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