الخميس 2025-06-05 11:16 ص
 

ترامب يشكك في أهلية بايدن ويأمر بالتحقيق في "من كان يحكم أمريكا"

بايدن وصف ادعاءات ترامب بشأنه بأنها سخيفة وكاذبة
بايدن وصف ادعاءات ترامب بشأنه بأنها سخيفة وكاذبة
 
الخميس، 05-06-2025 08:35 ص
الوكيل الإخباري- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح تحقيق في شبهة وجود مخطط "للتستر" على الحالة العقلية للرئيس السابق جو بايدن، الذي رد باستهجان هذا القرار.اضافة اعلان


وقال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن ترامب وقّع مذكرة رئاسية لفتح تحقيق بشأن "من كان يتولى إدارة البلاد أثناء رئاسة بايدن".

وأوضح البيان أنه تم تكليف محامي البيت الأبيض بالتحقيق ضمن حدود القانون "بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافًا للدستور".

وأضاف البيت الأبيض أن المذكرة الرئاسية تنص على التحقيق في الظروف المحيطة بتنفيذ بايدن للعديد من الإجراءات التنفيذية، و"فحص وثائق موقعة بقلم آلي، ومن أذن باستخدامه، وصحة القرارات الرئاسية الناتجة عن ذلك".

من جانبه، أكد بايدن في بيان أنه هو من كان يتخذ القرارات خلال رئاسته، وأن "أي تلميح بأنني لم أفعل هو أمر سخيف وكاذب".

وأضاف الرئيس السابق أن "هذا ليس سوى صرف للأنظار من جانب ترامب والجمهوريين في الكونغرس الذين يعملون على إقرار تشريعات كارثية".

الجزيرة
 
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