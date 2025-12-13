حافظ على دفء منزلك شتاءً بطرق بسيطة وبدون دفايات وتقليل فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري- مع موسم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، تواجه كثير من الأسر صعوبة بين تدفئة المنزل وخفض فاتورة الكهرباء. وتوضح دراسات كفاءة الطاقة عدة حلول بسيطة وفعّالة:

العزل أولًا:

النوافذ والأبواب السيئة العزل أكبر مصادر فقدان الحرارة، لذا يُنصح باستخدام شرائط عزل مطاطية أو إسفنجية.

الستائر الثقيلة (قطن سميك أو مخمل) تحجب البرودة ليلاً، مع فتحها نهارًا للسماح بدخول أشعة الشمس.

تدفئة المنزل بطرق ذكية:

ترتيب الأثاث بعيدًا عن الجدران الباردة يقلل الإحساس بالبرودة.

تغطية الأرضيات بالسجاد يقلل شعور البرودة الناتج عن البلاط أو الرخام.

الإضاءة والمصادر الحرارية الصغيرة:

المصابيح التقليدية تصدر حرارة يمكن الاستفادة منها مساءً.

استخدام إضاءة دافئة اللون يعزز الشعور بالدفء نفسيًا.

المطبخ شريك غير مباشر:

تحضير الطعام الساخن في الأفران يرفع حرارة المكان، وترك باب الفرن مفتوحًا دقائق قليلة بعد الإطفاء يسمح بانتشار الحرارة.

الملابس المنزلية:

ارتداء طبقات متعددة من الملابس القطنية أو الصوفية أكثر فاعلية من الاعتماد على الدفايات.

الروائح والأجواء الدافئة:

الروائح مثل القرفة والفانيليا، والمشروبات الساخنة، تعزز الشعور بالدفء حتى مع انخفاض الحرارة، بحسب دراسات تأثير الحواس على الإحساس الحراري.

