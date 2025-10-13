مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، منذ صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم السابع والأخير من عيد "العرش" اليهودي.

اضافة اعلان