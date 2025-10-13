مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر
-
قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
-
حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر تتجه إلى رام الله
-
نتنياهو: الحرب انتهت
-
وصية مؤثرة كتبها صالح الجعفراوي قبل استشهاده
-
ردود فعل دولية ترحّب بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة
-
كالاس: الاتحاد الأوروبي يستأنف الأربعاء مهمة المراقبة عند الحدود بين غزة ومصر
-
الاحتلال يستدعي أهالي الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم للتحقيق