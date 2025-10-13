حماس تحض ترامب والوسطاء على ضمان عدم استئناف إسرائيل حربها على غزة

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم "نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وندعو كل الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على أهلنا في قطاع غزة".
