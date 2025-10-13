الإثنين 2025-10-13 02:51 م
 

حماس تحض ترامب والوسطاء على ضمان عدم استئناف إسرائيل حربها على غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 13-10-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   حضّت حماس الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على ضمان عدم استئناف إسرائيل حربها على القطاع.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم "نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وندعو كل الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على أهلنا في قطاع غزة".
 
 
