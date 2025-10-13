وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أهمية تعزيز هذا التعاون المستمر، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أبو السعود حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون البنّاء، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة، وإدارة الموارد المائية الشحيحة، وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وعرض الوزير التحديات الأخرى التي يُعانيها قطاع المياه، كأحد أكثر القطاعات المائية فقرًا وإرهاقًا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية، والتي فرضت تناقصًا مستمرًا في موارد المياه المختلفة، وتحديات الفاقد المائي، وارتفاع تكلفة التشغيل والطاقة، وتحديات مياه الري، والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة، والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة مثل مشروع الناقل الوطني.
