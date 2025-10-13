قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

12:33 م

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخان باتجاه الصحفيين في محيط سجن عوفر.





وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين تحرك حافلات تنقل أسرى محررين من سجن عوفر باتجاه بيتونيا في رام الله.