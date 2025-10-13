قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين تحرك حافلات تنقل أسرى محررين من سجن عوفر باتجاه بيتونيا في رام الله.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
-
حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر تتجه إلى رام الله
-
نتنياهو: الحرب انتهت
-
وصية مؤثرة كتبها صالح الجعفراوي قبل استشهاده
-
ردود فعل دولية ترحّب بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة
-
كالاس: الاتحاد الأوروبي يستأنف الأربعاء مهمة المراقبة عند الحدود بين غزة ومصر
-
الاحتلال يستدعي أهالي الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم للتحقيق