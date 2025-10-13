سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

10:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي التوصل مع السلطات السورية إلى "اتفاق مبدئي" بشأن آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لافتا إلى محادثات تجري حاليا بين الطرفين في دمشق.





ووقّع عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا في 10 آذار، تضمّن بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.