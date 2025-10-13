الإثنين 2025-10-13 10:55 ص
 

سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

العلم السوري
العلم السوري
 
الإثنين، 13-10-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي التوصل مع السلطات السورية إلى "اتفاق مبدئي" بشأن آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لافتا إلى محادثات تجري حاليا بين الطرفين في دمشق.اضافة اعلان


ووقّع عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا في 10 آذار، تضمّن بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

فن ومشاهير رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

العلم السوري

عربي ودولي سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

5555

فن ومشاهير فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

فل

منوعات طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

قمة شرم الشيخ للسلام

عربي ودولي فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام



 
 





الأكثر مشاهدة