سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

ووقّع عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا في 10 آذار، تضمّن بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.
-
أخبار متعلقة
-
فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام
-
ترامب يصل إلى مطار بن غوريون
-
أكسيوس عن ترامب: من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني قمة شرم الشيخ
-
ترامب يلقي خطابا اليوم أمام الكنيست الإسرائيلي
-
بمشاركة الأردن.. انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام اليوم
-
ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة
-
في تطور غير متوقع.. مقاطعة إسرائيلية لخطاب ترامب في الكنيست
-
ترامب: "إجراءات العزل الأوكرانية" كانت تزويرا أكبر من "ووترغيت"