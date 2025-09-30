ترامب يوضح حول غواصتين نوويتين أمرهما بالتحرك اليوم

وقال ترامب في كلمة أمام القيادة العليا للقوات المسلحة الأمريكية: "تلقينا تهديدا بسيطا من روسيا مؤخرا، فأرسلت غواصة نووية، السلاح الأكثر فتكا".
وزعم في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة "تسبق روسيا والصين بـ 25 عاما" في تطوير تكنولوجيا تصنيع الغواصات. وبحسب قول ترامب، تم اتخاذ قرار إرسال الغواصات بسبب "ذكر الأسلحة النووية".
وأضاف ترامب في الاجتماع: "أرسلت غواصة أو اثنتين - لن أتحدث عن اثنتين - إلى سواحل روسيا كإجراء احترازي بحت. لا يمكننا السماح للناس بتناول كلمة 'نووي' باستخفاف".
في أوائل أغسطس الماضي، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على وجود نقاش غير مباشر حول القدرات النووية بين ترامب ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي حول أن "الغواصات النووية الأمريكية تظل في حالة استنفار قتالي بغض النظر عن تصريحات السياسيين".
وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر سابقا على منصة "تروث سوشيال" أنه أصدر أوامر بإعادة نشر غواصتين نوويتين أمريكيتين في المناطق المناسبة بسبب تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. ومن وجهة نظر ترامب، فإن مدفيديف أدلى بتصريحات استفزازية حول الموضوع النووي.
روسيا اليوم
