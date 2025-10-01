الأربعاء 2025-10-01 11:33 م
 

جنود الكيان يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود

جنود إسرائيليون يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود
جنود إسرائيليون يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:07 م
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء بأن جنودا إسرائيليين صعدوا بالفعل على متن عدة سفن تابعة لـ"أسطول الصمود" الذي يسعى لكسر الحصار على غزة.اضافة اعلان


وأكد "أسطول الصمود" في بيان تعرض السفن "لاعتراض غير قانوني وتعطيل للكاميرات"، مؤكدا أن "عسكريين يصعدون على متنها (السفن)".

وكانت البحرية الإسرائيلية قد طلبت في وقت سابق من أسطول الصمود تغيير مساره باتجاه ميناء أسدود.

ويتألف أسطول الصمود من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري.

والأسطول هو أحدث محاولة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني وإيصال الغذاء والدواء إليه. 

وكان الأسطول قد أثار توترا دوليا في الأيام القليلة الماضية، إذ تعرض لهجوم من طائرات مسيرة ألقت قنابل صوتية ومسحوقا مثيرا للحكة على السفن، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة 5 قواعد غير شائعة لحماية قلبك من النوبات

أرشيفية لتضرر جزء من غلاف المحطة في فبراير الماضي

عربي ودولي انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي

ل

فلسطين إعلام إسرائيلي: سيتم ترحيل النشطاء على متن أسطول الصمود

ل

فلسطين مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

أخبار محلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين 73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن

أخبار محلية إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن

ا

أخبار محلية وزير الشباب: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تدعم التنافس وتنمّي المهارات



 
 





الأكثر مشاهدة