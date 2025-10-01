جنود الكيان يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود

وأكد "أسطول الصمود" في بيان تعرض السفن "لاعتراض غير قانوني وتعطيل للكاميرات"، مؤكدا أن "عسكريين يصعدون على متنها (السفن)".
وكانت البحرية الإسرائيلية قد طلبت في وقت سابق من أسطول الصمود تغيير مساره باتجاه ميناء أسدود.
ويتألف أسطول الصمود من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري.
والأسطول هو أحدث محاولة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني وإيصال الغذاء والدواء إليه.
وكان الأسطول قد أثار توترا دوليا في الأيام القليلة الماضية، إذ تعرض لهجوم من طائرات مسيرة ألقت قنابل صوتية ومسحوقا مثيرا للحكة على السفن، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة القطاع
-
نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر
-
سفن الكيان تقترب من أسطول الصمود وسط إصرار المشاركين على مواصلة الإبحار نحو غزة
-
هكذا نجا بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم في موسكو
-
إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"
-
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
-
مصر ترد على انتشار فيروس جديد في البلاد
-
ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا