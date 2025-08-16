السبت 2025-08-16 10:59 م
 

رئيسة الوزراء الدنماركية: نتنياهو بات يمثل مشكلة في حد ذاته

ميته فريدريكسن
ميته فريدريكسن
 
السبت، 16-08-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية أن حكومة نتنياهو "تجاوزت الحدود"، مشيرة الى رغبة بلادها في استغلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.

ووفقا لـ (يورو نيوز)، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن بنيامين نتنياهو "بات يمثل مشكلة في حد ذاته"، منتقدة وواصفة الوضع الإنساني في غزة بأنه "مروع وكارثي للغاية"، كما نددت بالمخطط الإسرائيلي الجديد لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

 
 
