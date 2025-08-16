رئيسة الوزراء الدنماركية: نتنياهو بات يمثل مشكلة في حد ذاته

ووفقا لـ (يورو نيوز)، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن بنيامين نتنياهو "بات يمثل مشكلة في حد ذاته"، منتقدة وواصفة الوضع الإنساني في غزة بأنه "مروع وكارثي للغاية"، كما نددت بالمخطط الإسرائيلي الجديد لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
باريس تندد قرار سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني في الضفة الغربية
-
الولايات المتحدة توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
-
ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا
-
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين
-
بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة
-
الجزائر تعلن الحداد
-
ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي
-
زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون