الأحد 2025-09-07 11:08 ص
 

رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا
 
الأحد، 07-09-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام يابانية، الأحد، أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قرر التنحي من منصبه، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.

اضافة اعلان


وذكرت قناة "إن إتش كاي" الرسمية أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف الحزب، فيما ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" أنه لم يتمكن من الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لاستقالته.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

أخبار محلية اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا. وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير ا

اقتصاد محلي 3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" التي تطلقها تكية أم علي سنوياً

اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

فلسطين اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

96

منوعات حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا

عربي ودولي رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه

جانب من أضرار الانفجار

عربي ودولي انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية

حخحخ

منوعات لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائما؟



 
 





الأكثر مشاهدة