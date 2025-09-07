رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام يابانية، الأحد، أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قرر التنحي من منصبه، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.

