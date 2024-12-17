 
الثلاثاء 2024-12-17 02:50 ص
 

روسيا: السوريون هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 01:51 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، إن السوريين هم من يجب أن يقرروا مستقبلهم، ودعت إلى تشكيل حكومة "شاملة" تأخذ في الاعتبار المصالح العرقية والدينية المتنوعة في البلاد.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان أن موسكو تراقب عن كثب الوضع بعد مرور أكثر من أسبوع على سقوط بشار الأسد، الذي دعمته موسكو لفترة طويلة، ومع إحكام قائد عمليات المعارضة السورية أحمد الشرع قبضته على السلطة.

وجاء في البيان "نعتقد أن الطريق إلى تطبيع الوضع في سوريا على نحو مستدام يكمن في إتاحة حوار شامل بين السوريين على أساس تحقيق الوفاق الوطني والمضي قدما في العملية المعقدة للتسوية السياسية".

وأضاف البيان "بالنسبة لروسيا، من المهم أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم. ونعتقد أن علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين شعبي بلدينا على مدى عقود ستستمر في التطور بشكل بناء".
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء

متظاهرون من أنصار الحوثيين

عربي ودولي الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن

ارشيفية

عربي ودولي روسيا: السوريون هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم

بشار الاسد وماهر الأسد

عربي ودولي هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر حماس مجددا ويطالبها بالإفراج عن المحتجزين

القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سورية أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم خريسة والسهل بمدينة يطا جنوبي الخليل

رئيس الوزراء الانتقالي السوري الجديد محمد البشير

عربي ودولي بريطانيا ترسل وفدا رسميا إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة



 




الأكثر مشاهدة