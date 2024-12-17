روسيا: السوريون هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، إن السوريين هم من يجب أن يقرروا مستقبلهم، ودعت إلى تشكيل حكومة "شاملة" تأخذ في الاعتبار المصالح العرقية والدينية المتنوعة في البلاد. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان أن موسكو تراقب عن كثب الوضع بعد مرور أكثر من أسبوع على سقوط بشار الأسد، الذي دعمته موسكو لفترة طويلة، ومع إحكام قائد عمليات المعارضة السورية أحمد الشرع قبضته على السلطة.



وجاء في البيان "نعتقد أن الطريق إلى تطبيع الوضع في سوريا على نحو مستدام يكمن في إتاحة حوار شامل بين السوريين على أساس تحقيق الوفاق الوطني والمضي قدما في العملية المعقدة للتسوية السياسية".



وأضاف البيان "بالنسبة لروسيا، من المهم أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم. ونعتقد أن علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين شعبي بلدينا على مدى عقود ستستمر في التطور بشكل بناء".