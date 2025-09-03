الأربعاء 2025-09-03 12:16 م
 

روسيا تطلق 526 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
روسيا
 
الأربعاء، 03-09-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   شنت روسيا هجوما ليليا بأكثر من 500 مسيرة وصاروخ على أوكرانيا تركزت بصورة أساسية على غرب البلاد، وفق ما أعلنت كييف الأربعاء.

اضافة اعلان


وذكر سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا، فيما أفادت السلطات المحلية في غرب أوكرانيا عن سقوط عدد من الجرحى وعن أضرار لحقت بمنشآت مدنية ومساكن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خم

طب وصحة تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

56

فن ومشاهير بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر "

خاص بالوكيل مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.

أخبار محلية مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

علم إيران

عربي ودولي انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة