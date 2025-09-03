روسيا تطلق 526 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا، فيما أفادت السلطات المحلية في غرب أوكرانيا عن سقوط عدد من الجرحى وعن أضرار لحقت بمنشآت مدنية ومساكن.
