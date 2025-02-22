روسيا مستمرة بالتقدم .. ورئيس أركانها يزور شرق أوكرانيا

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "الجنرال فاليري غيراسيموف.. زار مركز القيادة" العسكرية في منطقة دونيتسك حيث يحرز الجيش الروسي تقدماً منذ أشهر في مواجهة الجيش الأوكراني.
ويسعى الجيش الروسي حالياً للسيطرة على مدينتي بوكروفسك وتشاسيف يار، المعقلين المهمين للقوات الأوكرانية التي تصدّ الهجمات منذ أشهر.
وإلى الشمال، أعلنت القوات الروسية السبت السيطرة على بلدة نوفوليوبيفكا في منطقة لوغانسك التي باتت تحت سيطرتها بشكل شبه كامل.
ولا يسيطر الجيش الأوكراني سوى على عدد ضئيل من البلدات في هذه المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2022.
وتأتي هذه الزيارة إلى الجبهة في وقت يجري تقارب متسارع بين واشنطن وموسكو في مسعى لوقف الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022 وأدت إلى مقتل مئات الآلاف.
كما تتطلع روسيا إلى رفع العقوبات الأميركية التي تؤثر على اقتصادها.
لكن وزير التنمية الروسي مكسيم ريشتنيكوف أشار السبت إلى أن العودة المحتملة للشركات الأميركية والغربية إلى السوق الروسية ستتم "على أساس كل حالة على حدة".
وأوضح أن "السوق الروسية كانت ولا تزال مفتوحة. وسيتم اتخاذ جميع القرارات على أساس كل حالة على حدة"، مؤكداً أنه يريد الحفاظ على "التوازن" بين "مراعاة مصالح المستهلكين والحفاظ على التنوع في السوق من أجل ضمان المنافسة والسيطرة على الأسعار".
ولفت ريشتنيكوف إلى أنه منذ 2022 ومع فرض العقوبات الغربية على روسيا، "تغير الاقتصاد الروسي. وبالتالي فإن متطلبات الشركات الأجنبية من حيث الموقع والاستثمارات والتكنولوجيا ستكون مختلفة للغاية".
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