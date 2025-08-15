الجمعة 2025-08-15 05:02 م
 

روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

ت
جانب من اطفاء الحريق
 
الجمعة، 15-08-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء حريق هائل اندلع في مؤسسة صناعية بمقاطعة ريازان غرب البلاد.

اضافة اعلان


وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:" شارك أكثر من 70 مختصًا و28 وحدة من المعدات التقنية في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، بالتعاون مع السلطات الإقليمية، كما تم فتح تحقيق جنائي لتحديد أسباب الحادث والوقوف على مدى الالتزام بمعايير السلامة الصناعية".


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحرائق تجددت في ريف حماة والساحل السوري في ظل مناخ جاف واشتداد الرياح

عربي ودولي تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب

ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

اقتصاد محلي ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

ت

عربي ودولي روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

غه

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ن

أخبار محلية تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر

ل

أخبار محلية السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها

اا

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025



 
 





الأكثر مشاهدة