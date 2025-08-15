روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:" شارك أكثر من 70 مختصًا و28 وحدة من المعدات التقنية في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، بالتعاون مع السلطات الإقليمية، كما تم فتح تحقيق جنائي لتحديد أسباب الحادث والوقوف على مدى الالتزام بمعايير السلامة الصناعية".
-
أخبار متعلقة
-
تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري
-
زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب
-
روسيا تجري محادثات لبناء محطات طاقة نووية في إيران
-
حزب الله: لن نسلم السلاح.. إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام
-
بريطانيا: قمة ترامب وبوتين قد تكون "الخطوة الأولى" نحو السلام في أوكرانيا
-
الدفاع الروسية: إسقاط 53 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الجمعة وسط شكوك حول إنهاء الحرب على أوكرانيا
-
حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية