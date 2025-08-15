روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء حريق هائل اندلع في مؤسسة صناعية بمقاطعة ريازان غرب البلاد.

وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:" شارك أكثر من 70 مختصًا و28 وحدة من المعدات التقنية في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، بالتعاون مع السلطات الإقليمية، كما تم فتح تحقيق جنائي لتحديد أسباب الحادث والوقوف على مدى الالتزام بمعايير السلامة الصناعية".