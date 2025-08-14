رويترز: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة

والأربعاء، بدأت في القاهرة محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، تشمل إدخال المساعدات الإنسانية.
