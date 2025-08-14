رويترز: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الخميس، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع يزور قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

