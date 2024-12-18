زاخاروفا: هناك أدلة على استخدام أوكرانيا ذخائر الفسفور الأبيض

الوكيل الإخباري- صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن لدى وكالات إنفاذ القانون الروسية ووزارة الدفاع أدلة على استخدام أوكرانيا ذخيرة الفسفور الأبيض في سبتمبر الماضي.



وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء: "تلقت وكالات إنفاذ القانون في بلدنا، إلى جانب وزارة الدفاع الروسية، أدلة دامغة على الاستخدام المتكرر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في سبتمبر للفسفور الأبيض كحشوة ذاتية الاشتعال في قنابل تطلق من الطائرات المسيرة".



وتابعت: "تشير هذه الحقيقة إلى أن أوكرانيا تمتلك أسلحة كيميائية لم يتم التخلص منها وفقا للوائح الدولية، كما تشير إلى إمكانية تصنيع مواد سامة شديدة السمية تحتوي على الفوسفور من القائمة 1 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن القنابل الحارقة التي يستخدمها النازيون الأوكرانيون والمملوءة بالفوسفور الأبيض هي سلاح عشوائي ومحظور بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية جنيف المتعلق بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة لاستخدامها في المناطق المأهولة بالسكان ومحيطها".



وأعربت زاخاروفا عن قناعتها بأن المتورطين في هذه الفظائع "سيلقون حتما أقصى عقاب بموجب أحكام القانون".