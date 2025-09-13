زلزال جديد يضرب كامتشاتكا

09:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745860 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة السبت قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. اضافة اعلان





وذكر المرصد الأميركي أن الزلزال ضرب على بُعد 111 كيلومترًا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39.5 كيلومترًا.



وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حدّدت في وقت سابق قوة الزلزال بـ 7.5 درجة قبل أن تُخفّضها.



وأصدر المركز تحذيرًا من وقوع تسونامي "خطير" يصل ارتفاعه إلى متر على الساحل الروسي، قبل رفعه بعد فترة قصيرة.



وفي شهر تموز، ضرب أحد أقوى الزلازل المسجّلة على الإطلاق شبه جزيرة كامتشاتكا، ما تسبب في تشكّل موجات تسونامي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار عبر المحيط الهادئ، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.



وكان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة الأقوى منذ عام 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة اليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص.



ودفع زلزال تموز السلطات في اليابان إلى الطلب من نحو مليوني شخص التوجه إلى مناطق مرتفعة.