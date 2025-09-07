سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

ووصلت أولى السفن وعددها ثلاث، إلى الميناء الواقع بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة وعلى متنها عدد من النشطاء من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ والناشط البرازيلي تياغو أفيلا.
وتوشح عدد كبير من التونسيين والنشطاء وممثلي المجتمع المدني بالكوفية والأعلام الفلسطينية في شاطئ سيدي بوسعيد المحاذي للميناء لدى استقبالهم الأسطول.
ومن المتوقع أن تنضم العشرات من السفن المحلية التونسية والمغاربية إلى الأسطول العالمي قبل الانطلاق يوم الأربعاء 10 سبتمبر في أكبر تحرك بحري نحو قطاع غزة الذي يعيش مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي.
وتجري حملات تبرع في عدة مدن تونسية لتمويل رحلة الأسطول.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
