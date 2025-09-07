الأحد 2025-09-07 09:37 م
 

سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

الأحد، 07-09-2025 09:27 م
الوكيل الإخباري-   بدأت سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من ميناء برشلونة بالتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس للانضمام إلى قافلة الصمود المغاربية في الرحلة إلى غزة وكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.اضافة اعلان


ووصلت أولى السفن وعددها ثلاث، إلى الميناء الواقع بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة وعلى متنها عدد من النشطاء من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ والناشط البرازيلي تياغو أفيلا.

وتوشح عدد كبير من التونسيين والنشطاء وممثلي المجتمع المدني بالكوفية والأعلام الفلسطينية في شاطئ سيدي بوسعيد المحاذي للميناء لدى استقبالهم الأسطول.

ومن المتوقع أن تنضم العشرات من السفن المحلية التونسية والمغاربية إلى الأسطول العالمي قبل الانطلاق يوم الأربعاء 10 سبتمبر في أكبر تحرك بحري نحو قطاع غزة الذي يعيش مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وتجري حملات تبرع في عدة مدن تونسية لتمويل رحلة الأسطول.


Image1_920257212723236659655.jpg
Image2_920257212723236659655.jpg
Image3_920257212723236659655.jpg
Image4_920257212723236659655.jpg

روسيا اليوم
 
 
