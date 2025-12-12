الجمعة 2025-12-12 10:31 ص

موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا

الجمعة، 12-12-2025

الوكيل الإخباري-    تشهد المستشفيات في إنجلترا ضغطا متصاعدا بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالإنفلونزا، حيث أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن عدد المرضى المصابين بالفيروس ارتفع بأكثر من 50 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير لهيئة (بي بي سي)، بلغ متوسط عدد الحالات الراقدة في المستشفيات حتى الأحد الماضي 2,660 حالة يوميا، فيما تؤكد هيئة الصحة الوطنية أن الأعداد تواصل الصعود هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تجاوزها حاجز 5,000 حالة بحلول عطلة نهاية الأسبوع.


وتمثل هذه الأعداد ما يعادل امتلاء ثلاثة مستشفيات كاملة بمرضى الإنفلونزا، مع وصول نسبة إشغال الأسرة بمرضى الفيروس في بعض المستشفيات إلى نحو سرير من كل عشرة.


وتستمر الزيادات في أنحاء المملكة المتحدة كافة؛ ففي اسكتلندا ارتفعت الحالات المؤكدة بنحو الربع خلال أسبوع واحد، بينما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 15 بالمئة.


كما أن المشهد ذاته يتكرر في ويلز وإيرلندا الشمالية، حيث تشير التقارير إلى أن الأطفال واليافعين هم الأكثر تأثرا مما أجبر بعض المدارس على إعادة تطبيق إجراءات شبيهة بتلك التي اتبعت في جائحة كورونا.

 
 


