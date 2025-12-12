موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا

الوكيل الإخباري- تشهد المستشفيات في إنجلترا ضغطا متصاعدا بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالإنفلونزا، حيث أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن عدد المرضى المصابين بالفيروس ارتفع بأكثر من 50 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير لهيئة (بي بي سي)، بلغ متوسط عدد الحالات الراقدة في المستشفيات حتى الأحد الماضي 2,660 حالة يوميا، فيما تؤكد هيئة الصحة الوطنية أن الأعداد تواصل الصعود هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تجاوزها حاجز 5,000 حالة بحلول عطلة نهاية الأسبوع.



وتمثل هذه الأعداد ما يعادل امتلاء ثلاثة مستشفيات كاملة بمرضى الإنفلونزا، مع وصول نسبة إشغال الأسرة بمرضى الفيروس في بعض المستشفيات إلى نحو سرير من كل عشرة.



وتستمر الزيادات في أنحاء المملكة المتحدة كافة؛ ففي اسكتلندا ارتفعت الحالات المؤكدة بنحو الربع خلال أسبوع واحد، بينما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 15 بالمئة.