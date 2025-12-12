الجمعة 2025-12-12 10:31 ص

ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الجمعة، 12-12-2025 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية.اضافة اعلان


وهدد ترامب مرارا في الأسابيع القليلة الماضية ببدء استهداف المخدرات التي يجري تهريبها برا.
 
 


