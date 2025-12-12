ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا

08:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756998 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية. اضافة اعلان





وهدد ترامب مرارا في الأسابيع القليلة الماضية ببدء استهداف المخدرات التي يجري تهريبها برا.

تم نسخ الرابط





