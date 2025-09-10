سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي

وتابع أن أمير قطر أكّد لسلطان عُمان أن بلاده ستتخذ إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها إزاء هجوم إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
مقاتلات بولندية تسقط "أجساما معادية" ردّا على انتهاكات متكررة للمجال الجوي
-
أوكرانيا تعلن أن روسيا أطلقت 458 مسيّرة وصاروخا في هجوم ليلي
-
الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
-
مصدر إسرائيلي: لا تأكيد على نجاح محاولة اغتيال قادة حماس بالدوحة
-
ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل
-
سفير إسرائيل لدى واشنطن يهدد باستهداف قيادة حماس مجددا
-
دبلوماسي غربي بقطر: لم يكن هناك أي تحذير مسبق من الغارة الإسرائيلية
-
وول ستريت جورنال: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل دقائق من استهداف قطر