الأربعاء 2025-09-10 12:15 م
 

سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي

الأربعاء، 10-09-2025 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الأميري في قطر أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقّى اتصالًا من سلطان عُمان هيثم بن طارق، أكّد فيه أن هجوم إسرائيل إجرامي ويهدد أمن قطر والمنطقة.اضافة اعلان


وتابع أن أمير قطر أكّد لسلطان عُمان أن بلاده ستتخذ إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها إزاء هجوم إسرائيل.
 
 
