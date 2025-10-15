الصحة العالمية تعلن تعرض فريق تابع لها في أوكرانيا لهجوم

09:31 ص

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس إن فريقا تابعا للمنظمة في أوكرانيا تعرض لهجوم أمس الثلاثاء في أثناء مهمة مع قافلة تابعة للأمم المتحدة.





وأضاف تيدروس الأربعاء، أن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي تضررتا في الواقعة، مجددا دعوته لوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.