الأربعاء 2025-10-15 10:21 ص
 

الصحة العالمية تعلن تعرض فريق تابع لها في أوكرانيا لهجوم

آثار دمار في أوكرانيا
آثار دمار في أوكرانيا
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:31 ص
الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس إن فريقا تابعا للمنظمة في أوكرانيا تعرض لهجوم أمس الثلاثاء في أثناء مهمة مع قافلة تابعة للأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأضاف تيدروس الأربعاء، أن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي تضررتا في الواقعة، مجددا دعوته لوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
 
 
