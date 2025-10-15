اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته شمالي العاصمة.

