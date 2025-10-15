الأربعاء 2025-10-15 02:08 م
 

اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد

علم العراق
علم العراق
 
الأربعاء، 15-10-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته شمالي العاصمة.

وبحسب بيان القيادة، إن عبوة ناسفة وضعت أسفل عجلة المشهداني، ما أدى الى مصرعه وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة كانوا معه بداخل العجلة، وإن الحادث وقع في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

 
 
