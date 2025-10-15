اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد

وبحسب بيان القيادة، إن عبوة ناسفة وضعت أسفل عجلة المشهداني، ما أدى الى مصرعه وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة كانوا معه بداخل العجلة، وإن الحادث وقع في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
-
أخبار متعلقة
-
الناتو يتوقع مبادرات جديدة من الحلفاء لبرنامج ممول لدعم أوكرانيا عسكريا
-
منخفض جوي وأمطار غزيرة في 8 دول عربية نهاية الأسبوع - اسماء
-
ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي
-
هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية
-
الصحة العالمية تعلن تعرض فريق تابع لها في أوكرانيا لهجوم
-
الشرع يزور روسيا اليوم وسيطالب بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا
-
اعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026
-
مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء