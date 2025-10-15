ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي

الوكيل الإخباري- قلّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، حليفه الراحل تشارلي كيرك، المؤثر المحافظ المتشدد الذي اغتيل في 10 أيلول خلال تجمّع عام، وسام الحرية الرئاسي، أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



واعتبر الرئيس الأميركي أن الشاب الذي اغتيل بالرصاص عن عمر يناهز 31 عاما، كان "شهيدا للحقيقة والحرية".