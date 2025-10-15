الأربعاء 2025-10-15 12:18 م
 

ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأرملة تشارلي كيرك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأرملة تشارلي كيرك
 
الأربعاء، 15-10-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري-  قلّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، حليفه الراحل تشارلي كيرك، المؤثر المحافظ المتشدد الذي اغتيل في 10 أيلول خلال تجمّع عام، وسام الحرية الرئاسي، أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الشاب الذي اغتيل بالرصاص عن عمر يناهز 31 عاما، كان "شهيدا للحقيقة والحرية".

 
 
