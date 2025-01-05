سوريا.. اكتشاف 163 جثة بـ4 مقابر جماعية في درعا خلال أيام

الوكيل الإخباري- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على 4 مقابر جماعية في محافظة درعا جنوبي سوريا خلال أيام، تضم رفات 163 جثة.

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والسبت، عثر سكان على 5 جثث في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، إلى الشرق من مقر الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام السابق.



والأربعاء، عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصًا مجهولي الهوية في مزرعة الكويتي قرب مدينة إزرع، في ريف درعا الأوسط.



وفي 22 ديسمبر الماضي، عثر على رفات 93 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، قضوا حرقًا وهم أحياء وفقًا لاعترافات بعض العناصر في شعبة الاستخبارات العسكرية السابقة للنظام في درعا.



أما في 16 ديسمبر، فقد اكتشف سكان مقبرة جماعية تضم 34 جثة لأشخاص مجهولي الهوية، على أطراف مدينة إزرع أيضًا.



وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن هوية الضحايا، وتقديم المسؤولين عن قتلهم إلى العدالة.