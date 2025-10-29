الأربعاء 2025-10-29 11:39 ص
 

وثقت المشاهد أثناء بث مباشر.. لحظة انهيار منزل مؤثرة خلال زلزال تركيا

56
من الفيديو
 
الأربعاء، 29-10-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات منطقة سندرجي غرب تركيا ، بينما كانت صانعة محتوى من إزمير تبث مباشرة عبر الإنترنت، لتتحول اللحظات العادية إلى مشهد فزع وثّقته الكاميرا لحظة بلحظة.

أظهر المقطع المؤثرة وهي تحتمي أسفل الطاولة وسط اهتزاز الأثاث وسقوط الأغراض، فيما استمر البث وشاهده آلاف المتابعين في الوقت الحقيقي. وبعد توقف الهزات، ظهرت وهي تتصل بوالدتها وتطمئن متابعيها بصوت مرتجف.


وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، واعتبره مستخدمون توثيقًا نادرًا لواقعية لحظة الزلزال، مشيدين بهدوء صانعة المحتوى رغم الموقف المربك.

 

 

 

24

 
 
gnews

