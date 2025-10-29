وثقت المشاهد أثناء بث مباشر.. لحظة انهيار منزل مؤثرة خلال زلزال تركيا

أظهر المقطع المؤثرة وهي تحتمي أسفل الطاولة وسط اهتزاز الأثاث وسقوط الأغراض، فيما استمر البث وشاهده آلاف المتابعين في الوقت الحقيقي. وبعد توقف الهزات، ظهرت وهي تتصل بوالدتها وتطمئن متابعيها بصوت مرتجف.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، واعتبره مستخدمون توثيقًا نادرًا لواقعية لحظة الزلزال، مشيدين بهدوء صانعة المحتوى رغم الموقف المربك.
