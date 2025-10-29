الأربعاء 2025-10-29 11:39 ص
 

3 طرق سهلة لاستخراج بذور الرمان دون فوضى

ة
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الرمان من أكثر الفواكه جمالًا ومذاقًا، لكن تقشيره غالبًا ما يسبب فوضى. موقع How-To قدّم ثلاث طرق عملية لاستخراج البذور بسهولة:

اضافة اعلان


الفصل تحت الماء:
يُغمر الرمان في وعاء ماء بارد بعد تقطيعه إلى أربعة أقسام، حيث تطفو الأغشية البيضاء وتستقر البذور في القاع، ثم تُصفى وتُحفظ في الثلاجة حتى 5 أيام.
الطريقة الجافة:
تُشق القشرة طولياً وتُفتح الفاكهة باليد فوق وعاء داخل الحوض لتجنب تطاير العصير، وتُزال الأغشية بحذر.
طريقة الملعقة السريعة:
يُقسم الرمان نصفين، ثم تُضرب القشرة الخلفية بملعقة خشبية لتتساقط البذور، ويفضَّل ارتداء مريلة لتفادي الفوضى.


نصائح: استخدم رمانًا بدرجة حرارة الغرفة، ارتدِ ملابس داكنة، وغطِّ سطح العمل. يمكن أيضًا تجميد البذور حتى 6 أشهر للاستخدام لاحقًا.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار

فلسطين الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار في غزة

نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

غاغا

فن ومشاهير مرام علي تكشف تحديات جسدية ونفسية أثناء تصوير مسلسل "سلمى"

55555

فن ومشاهير نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير

ل

فن ومشاهير "الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان

فل

فيديو الوكيل هذا ما حدث مع طفلة كانت خائفــة عــلــى بــاب مــدرستها.. رسالة الى وزارة التربية والتعليم

فل

فيديو الوكيل مواطن: ارواح ابناء الاردنيين احنا مش لازم نسكت عنها

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة