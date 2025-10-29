3 طرق سهلة لاستخراج بذور الرمان دون فوضى

الفصل تحت الماء:
يُغمر الرمان في وعاء ماء بارد بعد تقطيعه إلى أربعة أقسام، حيث تطفو الأغشية البيضاء وتستقر البذور في القاع، ثم تُصفى وتُحفظ في الثلاجة حتى 5 أيام.
الطريقة الجافة:
تُشق القشرة طولياً وتُفتح الفاكهة باليد فوق وعاء داخل الحوض لتجنب تطاير العصير، وتُزال الأغشية بحذر.
طريقة الملعقة السريعة:
يُقسم الرمان نصفين، ثم تُضرب القشرة الخلفية بملعقة خشبية لتتساقط البذور، ويفضَّل ارتداء مريلة لتفادي الفوضى.
نصائح: استخدم رمانًا بدرجة حرارة الغرفة، ارتدِ ملابس داكنة، وغطِّ سطح العمل. يمكن أيضًا تجميد البذور حتى 6 أشهر للاستخدام لاحقًا.
-
أخبار متعلقة
-
وثقت المشاهد أثناء بث مباشر.. لحظة انهيار منزل مؤثرة خلال زلزال تركيا
-
"كسوف القرن"..قريباً في مصر
-
طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو
-
فرشة تنظيف تتسبب في صلع طفلة بريطانية
-
بيل غيتس "يراجع" مواقفه من تغيّر المناخ .. ماذا قال ؟
-
فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا
-
جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)
-
إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو