3 طرق سهلة لاستخراج بذور الرمان دون فوضى

الوكيل الإخباري- يُعد الرمان من أكثر الفواكه جمالًا ومذاقًا، لكن تقشيره غالبًا ما يسبب فوضى. موقع How-To قدّم ثلاث طرق عملية لاستخراج البذور بسهولة:

اضافة اعلان



الفصل تحت الماء:

يُغمر الرمان في وعاء ماء بارد بعد تقطيعه إلى أربعة أقسام، حيث تطفو الأغشية البيضاء وتستقر البذور في القاع، ثم تُصفى وتُحفظ في الثلاجة حتى 5 أيام.

الطريقة الجافة:

تُشق القشرة طولياً وتُفتح الفاكهة باليد فوق وعاء داخل الحوض لتجنب تطاير العصير، وتُزال الأغشية بحذر.

طريقة الملعقة السريعة:

يُقسم الرمان نصفين، ثم تُضرب القشرة الخلفية بملعقة خشبية لتتساقط البذور، ويفضَّل ارتداء مريلة لتفادي الفوضى.



نصائح: استخدم رمانًا بدرجة حرارة الغرفة، ارتدِ ملابس داكنة، وغطِّ سطح العمل. يمكن أيضًا تجميد البذور حتى 6 أشهر للاستخدام لاحقًا.