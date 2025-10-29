"كسوف القرن"..قريباً في مصر

الوكيل الإخباري- ستشهد مصر في 2 أغسطس 2027 أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحادي والعشرين، حيث سيعم الظلام لأكثر من 6 دقائق في حدث يُوصف بـ"كسوف القرن".

اضافة اعلان



وتُعد الأقصر أفضل موقع عالمي لمشاهدة الظاهرة، تليها سيوة بنحو 5 دقائق من الكسوف الكلي، فيما تتيح إدفو وكوم أمبو رؤية كاملة له.



ومن المتوقع أن تشارك وكالة ناسا ومؤسسات فلكية دولية في توثيق وبث الحدث من مصر، في فرصة نادرة لدراسة الهالة الشمسية والانبعاثات الإكليلية بفضل طول مدة الكسوف الاستثنائية.