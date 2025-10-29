"كسوف القرن"..قريباً في مصر

وتُعد الأقصر أفضل موقع عالمي لمشاهدة الظاهرة، تليها سيوة بنحو 5 دقائق من الكسوف الكلي، فيما تتيح إدفو وكوم أمبو رؤية كاملة له.
ومن المتوقع أن تشارك وكالة ناسا ومؤسسات فلكية دولية في توثيق وبث الحدث من مصر، في فرصة نادرة لدراسة الهالة الشمسية والانبعاثات الإكليلية بفضل طول مدة الكسوف الاستثنائية.
-
أخبار متعلقة
-
طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو
-
فرشة تنظيف تتسبب في صلع طفلة بريطانية
-
بيل غيتس "يراجع" مواقفه من تغيّر المناخ .. ماذا قال ؟
-
فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا
-
جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)
-
إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو
-
إنقاذ سائحة إسبانية سقطت داخل هرم سنفرو في مصر - صورة
-
بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة