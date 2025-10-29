طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو

وبحسب التحقيقات، طعن المتهم أحد القاصرين (17 عامًا) في كتفه أثناء نومه، ثم أصاب آخر في مؤخرة رأسه، وحاول مهاجمة راكبة وعضوًا من الطاقم، ما تسبب في فوضى على متن الطائرة ودفع الطاقم لتحويل مسارها إلى مطار بوسطن لوغان الدولي حيث تم القبض عليه.
وتبيّن أن أوسيريبالي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في برنامج دراسات عليا بالعلوم الكتابية، لكنه لم يعد يحمل وضعًا قانونيًا ساريًا.
ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 250 ألف دولار، مع التأكيد على أنه بريء حتى تثبت إدانته قانونيًا.
One teen was st-bbed in the head, other in shoulder. pic.twitter.com/g63QzWJ9P2
