طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو

الوكيل الإخباري- وجه الادعاء الأمريكي تهمة الاعتداء بسلاح خطير إلى الهندي برانييث كومار أوسيريبالي (28 عامًا)، بعد أن طعن راكبين قاصرين بشوكة معدنية على متن رحلة "لوفتهانزا" من شيكاغو إلى فرانكفورت في 25 أكتوبر 2025.

وبحسب التحقيقات، طعن المتهم أحد القاصرين (17 عامًا) في كتفه أثناء نومه، ثم أصاب آخر في مؤخرة رأسه، وحاول مهاجمة راكبة وعضوًا من الطاقم، ما تسبب في فوضى على متن الطائرة ودفع الطاقم لتحويل مسارها إلى مطار بوسطن لوغان الدولي حيث تم القبض عليه.



وتبيّن أن أوسيريبالي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في برنامج دراسات عليا بالعلوم الكتابية، لكنه لم يعد يحمل وضعًا قانونيًا ساريًا.



ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 250 ألف دولار، مع التأكيد على أنه بريء حتى تثبت إدانته قانونيًا.





