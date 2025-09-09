سوريا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الجوي في حمص واللاذقية

05:16 ص

الوكيل الإخباري- أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفًا مواقع عدة في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.





وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان، الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية.



وشددت على رفض سوريا بشكل قاطع، أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني.



ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.