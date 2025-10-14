عقدة جائزة نوبل للسلام تلاحق ترامب إلى مصر!

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة احتفالية باتفاق السلام الذي ساعد في التوسط فيه بين حماس وإسرائيل: "لدينا النرويج. يا إلهي، يا إلهي، النرويج! ماذا حدث؟ النرويج، ماذا حدث؟" وأضاف: "أين النرويج؟ لا أعتقد أنه يريد الوقوف. أوه، إنه هناك في الخلف"، إذ مثل الدولة "الشمالية" رئيس وزرائها يوناس غار ستوره .
