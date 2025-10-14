عقدة جائزة نوبل للسلام تلاحق ترامب إلى مصر!

الوكيل الإخباري- يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاوز خسارته لجائزة نوبل للسلام، حيث أنه لم يستطع منع نفسه من المزاح بهذا الشأن مع ممثل النرويج في قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب بغزة.

وفي التفاصيل، أقدم الرئيس ترامب يوم الاثنين على المزاح بشأن ممثل النرويج في مؤتمر السلام الخاص بغزة، مشيرا إلى أنه يختبئ بعد أن تجاهلته لجنة نوبل النرويجية المكونة من خمسة أعضاء يوم الجمعة ومنحت جائزتها المرموقة للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.



وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة احتفالية باتفاق السلام الذي ساعد في التوسط فيه بين حماس وإسرائيل: "لدينا النرويج. يا إلهي، يا إلهي، النرويج! ماذا حدث؟ النرويج، ماذا حدث؟" وأضاف: "أين النرويج؟ لا أعتقد أنه يريد الوقوف. أوه، إنه هناك في الخلف"، إذ مثل الدولة "الشمالية" رئيس وزرائها يوناس غار ستوره .

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي طلب منه ترامب مخاطبة الجمهور، أعلن أنه يعيد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، مستشهدا بدوره في إنهاء أربعة أيام من القتال في مايو مع الهند المجاورة.