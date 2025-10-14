الثلاثاء 2025-10-14 06:28 ص
 

البيت الأبيض: وثيقة اتفاق غزة تسعى إلى رؤية شاملة للسلام بالمنطقة

خلال قمة "شرم الشيخ للسلام" في مصر
الثلاثاء، 14-10-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   نشر البيت الأبيض، منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، الوثيقة الشاملة لإنهاء حرب غزة التي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال قمة "شرم الشيخ للسلام".اضافة اعلان


وقعت، الاثنين، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي طيب رجب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوثيقة خلال الجلسة الافتتاحية "لقمة شرم الشيخ للسلام" التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتنص الوثيقة على أن الموقعين سيواصلون السعي لتحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك.

ورحب قادة الدول الموقعين على الوثيقة، بالتقدّم المُحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في قطاع غزة، وكذلك بالعلاقات الودية والمفيدة للطرفين بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة.
 
 
