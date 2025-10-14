بعد وفاة 17 طفلا في الهند.. الصحة العالمية تحذر من أدوية سعال ملوثة

وأوضحت المنظمة أن الأدوية الملوثة هي دفعات محددة من أدوية "كولدريف" و"ريسبيفريش تي آر" و"ري لايف" والمصنعة من قبل شركات "سريسان للأدوية" و"ريدنكس للأدوية" و"شيب فارما".
وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنتجات الملوثة تشكل مخاطر كبيرة على الصحة وقد تتسبب في أمراض حادة تهدد الحياة.
من جهتها، أبلغت الهيئة المركزية للرقابة على الأدوية في الهند منظمة الصحة العالمية بأن 17 طفلا دون سن الخامسة توفوا الأسبوع الماضي في الهند بعد تناولهم هذه الأدوية الملوثة.
وأكدت الهيئة عدم تصدير أي من هذه الأدوية الملوثة من الهند، ولا يوجد أي دليل على تصديرها بشكل غير قانوني.
