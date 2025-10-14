اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم

كما يناقش الأعضاء تقرير الأمين العام حول المراجعة الاستراتيجية لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
ويتبع الاجتماع جلسة مشاورات مغلقة.
