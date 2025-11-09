الأحد 2025-11-09 01:59 م
 

شهيد في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

استشهد لبناني في غارة نفذها الطيران المسير الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، على المنطقة الممتدة بين بلدتي الصوانة وخربة سلم جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني. وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(
الوكيل الإخباري-   استشهد لبناني في غارة نفذها الطيران المسير الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، على المنطقة الممتدة بين بلدتي الصوانة وخربة سلم جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت، إن القوات الإسرائيلية تقوم حاليا بعملية تمشيط بالأسلحة الثقيلة عند أطراف بلدة علما الشعب.


وأضاف، إن المسيرات تحلق على علو منخفض في أجواء مجدل سلم، جميجمة، صفد، شقرا وخربة سلم، النبطية وأجواء إقليم التفاح وصور ومنطقتها وصولا الى مجرى الليطاني.

 
 
