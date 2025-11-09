شهيد في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت، إن القوات الإسرائيلية تقوم حاليا بعملية تمشيط بالأسلحة الثقيلة عند أطراف بلدة علما الشعب.
وأضاف، إن المسيرات تحلق على علو منخفض في أجواء مجدل سلم، جميجمة، صفد، شقرا وخربة سلم، النبطية وأجواء إقليم التفاح وصور ومنطقتها وصولا الى مجرى الليطاني.
