شهيد في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني في غارة نفذها الطيران المسير الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، على المنطقة الممتدة بين بلدتي الصوانة وخربة سلم جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت، إن القوات الإسرائيلية تقوم حاليا بعملية تمشيط بالأسلحة الثقيلة عند أطراف بلدة علما الشعب.