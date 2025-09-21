عباس بعد الاعتراف البريطاني: سنعيش الآن بسلام وحسن الجوار بجانب إسرائيل

05:09 م

الوكيل الإخباري- رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.





وأشاد عباس، باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.



وبيّن أن الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجدّد عباس، التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السير كير ستارمر.