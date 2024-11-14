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غايتز المرشح لمنصب المدعي العام الأمريكي يقر بتبعية القرم لروسيا

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أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 08:08 ص

الوكيل الإخباري - أكد عضو الكونغرس الأمريكي مات غايتز، الذي اقترحه دونالد ترامب لشغل منصب وزير العدل في الولايات المتحدة، عدم إمكانية تحقيق هدف أوكرانيا "باستعادة القرم من روسيا".

وكان مات غايتز، قد أثار موضوع شبه جزيرة القرم في جلسة استماع للجنة مجلس النواب بمشاركة مسؤولي البنتاغون في أبريل من هذا العام. وخلالها استفسر عضو الكونغرس لدى مساعدة وزير الدفاع عن الشروط التي تراها الإدارة الديمقراطية لما يسمى بـ"الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا، وما إذا كان من الضروري لتحقيقها "استعادة القرم من روسيا". وشدد غايتز على أن شبه الجزيرة ستبقى دائما جزءا من روسيا، وهدف فصلها عن روسيا "سيبقى بعيد المنال".

ويشار إلى أن منصب وزير العدل في الولايات المتحدة، لا يشمل التدخل في السياسة الخارجية، ولكن يمكن للمسؤولين في هذه المؤسسة المشاركة في المنتديات القانونية الدولية. على سبيل المثال، زار المدعي العام الحالي ميريك غارلاند، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، مدينة لفوف الأوكرانية في عام 2023 للمشاركة في مؤتمر مع فلاديمير زيلينسكي.

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وتحدث غايتز مرات كثيرة ضد خطط الديمقراطيين "لتمويل أوكرانيا إلى الأبد"، وحذر كل من يؤيد ذلك من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب الموقف الأمريكي من استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع الأوكراني. وفي عام 2022، عندما تحدث زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي، رفض غايتز الوقوف والتصفيق له.


ومن المواقف المشهورة لهذا البرلماني الأمريكي، وقوفه خلف مبادرة إقالة وعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه في أكتوبر من العام الماضي. 

 

RT

 
gnews

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