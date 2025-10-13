فوائد المشي للحامل.. تمرين بسيط بفوائد مذهلة للأم والجنين

رغم بساطته، يقدم المشي مجموعة من الفوائد الصحية التي تعود بالنفع على الأم والطفل معًا. إليك أبرزها:
🔹 1. تحسين الدورة الدموية
يساعد المشي على تنشيط الدورة الدموية، مما يقلل من تورم القدمين واليدين، ويُحسن من وصول الأكسجين والمغذيات إلى الجنين.
🔹 2. الحفاظ على وزن صحي
من خلال حرق السعرات الحرارية الزائدة، يساهم المشي في الوقاية من زيادة الوزن المفرطة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الأم وتسهيل الولادة.
🔹 3. تقليل التوتر وتحسين المزاج
يساعد المشي على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يُقلل من التوتر والقلق، ويُحسّن الحالة النفسية للحامل.
🔹 4. التحضير للولادة الطبيعية
يقوّي المشي عضلات الحوض ويُساعد على فتحه تدريجيًا، مما يُسهل عملية الولادة الطبيعية ويُقلل من الحاجة للتدخلات الطبية.
🔹 5. تقوية العضلات والمفاصل
يساهم المشي في تقوية عضلات الساقين والظهر، مما يخفف من آلام الحمل الشائعة كألم أسفل الظهر والشد العضلي.
🔹 6. تحسين جودة النوم
من خلال تقليل التوتر وتنشيط الجسم، يُسهم المشي في تحسين نمط النوم ومساعدة الحامل على النوم العميق والمريح.
🔹 7. الوقاية من سكري الحمل وارتفاع الضغط
يساعد المشي في تنظيم مستويات السكر وضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بـسكري الحمل أو تسمم الحمل.
✔️ نصيحة للحوامل:
ابدئي بالمشي لمدة 15-30 دقيقة يوميًا في الهواء الطلق أو داخل المنزل، وارتدي حذاءً مريحًا، ولا تنسي شرب الماء.
المشي ليس مجرد تمرين، بل أسلوب حياة صحي يدعم حملكِ ويُحضّركِ بشكل أفضل للولادة.
