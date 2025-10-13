فوائد المشي للحامل.. تمرين بسيط بفوائد مذهلة للأم والجنين

الوكيل الإخباري- يُعد الحمل من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث تحتاج فيها إلى عناية خاصة بصحتها الجسدية والنفسية. وبينما تتجنب كثير من الحوامل ممارسة التمارين خوفًا من التأثير على الجنين، يُعد المشي المنتظم من أكثر الأنشطة أمانًا وفائدة خلال الحمل.

رغم بساطته، يقدم المشي مجموعة من الفوائد الصحية التي تعود بالنفع على الأم والطفل معًا. إليك أبرزها:



🔹 1. تحسين الدورة الدموية

يساعد المشي على تنشيط الدورة الدموية، مما يقلل من تورم القدمين واليدين، ويُحسن من وصول الأكسجين والمغذيات إلى الجنين.



🔹 2. الحفاظ على وزن صحي

من خلال حرق السعرات الحرارية الزائدة، يساهم المشي في الوقاية من زيادة الوزن المفرطة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الأم وتسهيل الولادة.



🔹 3. تقليل التوتر وتحسين المزاج

يساعد المشي على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يُقلل من التوتر والقلق، ويُحسّن الحالة النفسية للحامل.



🔹 4. التحضير للولادة الطبيعية

يقوّي المشي عضلات الحوض ويُساعد على فتحه تدريجيًا، مما يُسهل عملية الولادة الطبيعية ويُقلل من الحاجة للتدخلات الطبية.



🔹 5. تقوية العضلات والمفاصل

يساهم المشي في تقوية عضلات الساقين والظهر، مما يخفف من آلام الحمل الشائعة كألم أسفل الظهر والشد العضلي.



🔹 6. تحسين جودة النوم

من خلال تقليل التوتر وتنشيط الجسم، يُسهم المشي في تحسين نمط النوم ومساعدة الحامل على النوم العميق والمريح.



🔹 7. الوقاية من سكري الحمل وارتفاع الضغط

يساعد المشي في تنظيم مستويات السكر وضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بـسكري الحمل أو تسمم الحمل.



✔️ نصيحة للحوامل:

ابدئي بالمشي لمدة 15-30 دقيقة يوميًا في الهواء الطلق أو داخل المنزل، وارتدي حذاءً مريحًا، ولا تنسي شرب الماء.



المشي ليس مجرد تمرين، بل أسلوب حياة صحي يدعم حملكِ ويُحضّركِ بشكل أفضل للولادة.