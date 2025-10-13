ترامب من الكنيست: ابنتي إيفانكا اعتنقت اليهودية من شدة حبها لإسرائيل

وقال خلال خطابه في الكينست إن "ابنتي إيفانكا تحب إسرائيل لدرجة أنها اعتنقت الديانة اليهودية.. ولم أكن أعرف أن ذلك سيحدث".
