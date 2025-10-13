ترامب من الكنيست: ابنتي إيفانكا اعتنقت اليهودية من شدة حبها لإسرائيل

03:05 م

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعلاقة عائلته المستمرة مع إسرائيل.





وقال خلال خطابه في الكينست إن "ابنتي إيفانكا تحب إسرائيل لدرجة أنها اعتنقت الديانة اليهودية.. ولم أكن أعرف أن ذلك سيحدث".