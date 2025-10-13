الإثنين 2025-10-13 04:38 م
 

ترامب من الكنيست: ابنتي إيفانكا اعتنقت اليهودية من شدة حبها لإسرائيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابه في الكنيست بحضور ابنته وصهره
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابه في الكنيست بحضور ابنته وصهره
 
الإثنين، 13-10-2025 03:05 م
الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعلاقة عائلته المستمرة مع إسرائيل.اضافة اعلان


وقال خلال خطابه في الكينست إن "ابنتي إيفانكا تحب إسرائيل لدرجة أنها اعتنقت الديانة اليهودية.. ولم أكن أعرف أن ذلك سيحدث".
 
 
