إخراج عضوي الكنيست عودة وكاسيف بعد مقاطعتهما خطاب ترامب - فيديو

وقال ترامب، في خطاب له أمام الكنيست الإسرائيلي، إن الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا.
وأضاف ترامب ، أن اليوم ليس نهاية حرب فحسب بل نهاية "الإرهاب والتطرف"، وأن البنادق سكتت اليوم ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا .
إخراج نائبين من الكنيست الإسرائيلي لمحاولتهما مقاطعة خطاب دونالد ترامب#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/du28gPnzix— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 13, 2025
