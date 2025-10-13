الإثنين 2025-10-13 04:39 م
 

إخراج عضوي الكنيست عودة وكاسيف بعد مقاطعتهما خطاب ترامب - فيديو

مسؤولون أمنيون يُبعدون عضو الكنيست أيمن عودة
مسؤولون أمنيون يُبعدون عضو الكنيست أيمن عودة
 
الإثنين، 13-10-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   أخرجت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ترامب، في خطاب له أمام الكنيست الإسرائيلي، إن الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا.


وأضاف ترامب ، أن اليوم ليس نهاية حرب فحسب بل نهاية "الإرهاب والتطرف"، وأن البنادق سكتت اليوم ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا .

 

 
 
