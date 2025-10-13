ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا

وأضاف ترامب في خطاب له أمام الكنيست الإسرائيلي، أن اليوم ليس نهاية حرب فحسب بل نهاية "الإرهاب والتطرف"، وأن البنادق سكتت اليوم ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا .
وأشار إلى أنه سيتوجه بالشكر لكل الدول العربية والإسلامية التي طالبت حماس بإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية شركاء في السلام.
وأكد ترمب أن كل شيء سيتغير للأفضل، وأن الشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي.
