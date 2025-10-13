الإثنين 2025-10-13 04:39 م
 

لا يعرفها كثيرون.. ميزات خفية في آيفون تنقذك من أخطر المواقف

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل بات أداة إنقاذ حقيقية في المواقف الحرجة. فقد أضافت شركة آبل إلى أجهزة آيفون مجموعة من الميزات الأمنية الذكية التي يمكن أن تساعد المستخدمين في النجاة أو طلب المساعدة عند مواجهة الخطر.

فيما يلي أبرز خمس ميزات قد تُحدث فرقاً كبيراً في لحظات مصيرية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1. "Check In": تنبيه تلقائي عند التأخر أو الانقطاع
ميزة جديدة داخل تطبيق الرسائل، تتيح مشاركة موقعك تلقائيًا مع أحد المقربين إذا لم تصل إلى وجهتك في الوقت المحدد، أو إذا فُقد الاتصال بك أثناء التنقل.
طريقة التفعيل:
تطبيق الرسائل > علامة (+) > المزيد > Check In > اختيار "عند الوصول" أو "بعد مؤقت زمني"
تُرسل الميزة معلومات مهمة للطرف الآخر مثل موقعك، نسبة البطارية، وقوة الشبكة.

2. "Emergency SOS": استغاثة فورية
عند الطوارئ، يمكن للآيفون إجراء اتصال تلقائي بخدمات الطوارئ وإرسال موقعك الدقيق لجهات اتصالك.
خطوات التفعيل:
الإعدادات > الصحة > الهوية الطبية > إضافة جهات اتصال الطوارئ
كما يمكن تفعيل الاتصال بـ 5 ضغطات على الزر الجانبي:
الإعدادات > الطوارئ SOS > Call with 5 Presses
ولمستخدمي iPhone 14 وما بعده:
ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية تعمل حتى دون تغطية شبكة، شرط توفر رؤية واضحة للسماء.

3. اكتشاف حوادث السيارات (Crash Detection)
ميزة متطورة تكتشف التصادمات الخطيرة تلقائيًا. يصدر الهاتف إنذارًا وإذا لم يتم الاستجابة خلال 10 ثوانٍ، يتصل بالطوارئ ويرسل الموقع خلال 30 ثانية.
التفعيل:
الإعدادات > الطوارئ SOS > الاتصال بعد حادث خطير

4. الدفع حتى بعد نفاد البطارية: "Express Mode"
تمكّنك هذه الميزة من استخدام Apple Pay في وسائل النقل العامة حتى لو نفدت بطارية الجهاز – طالما أُطفئ الهاتف تلقائيًا بسبب البطارية وليس يدويًا.
مثالية للظروف المفاجئة، مثل العودة إلى المنزل دون محفظة.

5. التعرّف على الأصوات (Sound Recognition)
ميزة مفيدة لأصحاب الاحتياجات الخاصة أو أثناء النوم، تجعل الآيفون يصدر تنبيهاً عند سماع أصوات مثل جرس الباب، بكاء الأطفال، إنذار الحريق، أو صفارات الإنذار.
لتفعيلها:
الإعدادات > إمكانية الوصول > التعرف على الأصوات > تشغيل
كما يمكن ربطها بأجهزة HomePod لتوسيع التنبيه في أرجاء المنزل.

هاتفك قد ينقذك
مع هذه الأدوات المتطورة، يتحول آيفون إلى ما هو أكثر من مجرد جهاز ذكي؛ إنه درع أمان رقمي قد يمنحك فرصة ثانية في لحظات لا تُنسى.

 

