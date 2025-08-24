الأحد 2025-08-24 11:34 م
 

فانس: لن نفرض رسوما جديدة على الصين بسبب روسيا

أرشيفية
 
الأحد، 24-08-2025 09:25 م

الوكيل الإخباري- أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الأحد أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية جديدة على وارداتها من الصين بسبب شراكتها التجارية مع روسيا، لأن الرسوم الحالية مرتفعة أصلا.

وردا على سؤال حول سبب عدم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصين بسبب تجارتها مع روسيا، أجاب فانس في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "من الواضح أننا نطبق حاليا رسوما جمركية على الصين بنسبة 54%، لذلك نحن بالفعل نطبق عقوبات قاسية على الصينيين".

وأضاف نائب الرئيس أن السلطات الأمريكية أجرت عدة مناقشات مع جمهورية الصين الشعبية "على جميع مستويات الحكومة" في محاولة لكسب تعاون السلطات الصينية لإنهاء النزاع في أوكرانيا.


وفي 11 أغسطس الجاري، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل فرض الرسوم التجارية الجديدة على الصين 90 يوما.


يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق بفرض رسوم إضافية على الصين بسبب شرائها النفط من روسيا، لكنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد.


وأعلنت الولايات المتحدة والصين في مايو الماضي عن الاتفاق على خفض الرسوم المفروضة سابقا إلى 30% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة و10% على الصادرات الأمريكية إلى الصين، والامتناع عن فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما، كان من المتوقع أن تنتهي يوم 12 أغسطس.

 

RT

 
 
