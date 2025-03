فيديو .. أعاصير "مدمرة" تضرب ولايات أميركية وتخلف قتلى

الوكيل الإخباري- تسبب عاصفة ضربت ولايات أميركية في أضرار كبيرة، حيث دمرت المنازل وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص كما خلفت قتلى بسبب حوادث سير، بينما حثث السلطات السكان على توخي الحيطة والحذر والاستعداد لتدهور الطقس.



وامتد تأثير العواصف إلى مناطق واسعة في الولايات المتحدة، مع تضرر مدن ومقاطعات كبيرة جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وفي ولاية ميزوري، تم الإبلاغ عن أعاصير تسببت في تدمير الأشجار وخطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.